حبس المتهم بدهس شاب بسيارته في البساتين

قررت النيابة العامة حبس المتهم بدهس شاب إثر اصطدام سيارة ملاكى به أثناء عبوره الطريق بمنطقة البساتين، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كشف ملابسات واقعة حدوث مصادمة ومتوفى فى البساتين



المتهم



تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوجود مصادمة ومتوفى بالطريق الدائرى بدائرة القسم.



مصرع شاب صدمته سيارة ملاكى بالساتين أثر عبور الطريق

وعلى الفور تحرك رجال الشرطة مدعومين بسيارة اسعاف الى مكان الحادث، وبالفحص تبين حدوث مصادمة بين سيارة " ملاكى" وسيارة "نقل بمقطورة" حيث إصطدم قائد السيارة الأولى بأحد الأشخاص حال عبوره الطريق "توفى متأثرًا بإصابته" ولاذ بالفرار من مكان الحادث، وأثناء محاولة قائد السيارة الثانية تفادى الحادث إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لإنقلابها.



وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة وضبط قائدها مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.