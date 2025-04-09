الأربعاء 09 أبريل 2025
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حوادث

حبس المتهم بدهس شاب بسيارته في البساتين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة حبس المتهم بدهس شاب  إثر اصطدام سيارة ملاكى به أثناء عبوره الطريق بمنطقة البساتين، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات. 

 

كشف ملابسات واقعة حدوث مصادمة ومتوفى فى البساتين 
 

المتهم 
المتهم 


تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة  بلاغا يفيد بوجود مصادمة ومتوفى بالطريق الدائرى بدائرة القسم.
 

مصرع شاب صدمته سيارة ملاكى بالساتين أثر عبور الطريق 

 

وعلى الفور تحرك رجال الشرطة مدعومين بسيارة اسعاف الى مكان الحادث، وبالفحص تبين حدوث مصادمة بين سيارة " ملاكى" وسيارة "نقل بمقطورة" حيث إصطدم قائد السيارة الأولى بأحد الأشخاص حال عبوره الطريق "توفى متأثرًا بإصابته" ولاذ بالفرار من مكان الحادث، وأثناء محاولة قائد السيارة الثانية تفادى الحادث إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لإنقلابها.   

 

 

 


وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة وضبط قائدها مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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الطريق الدائري قسم شرطة البساتين مديرية أمن القاهرة منطقة البساتين

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