880 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية لدول مجلس التعاون الخليجي

أكد د. تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ارتفاع صادرات القطاع الى دول مجلس التعاون الخليجي لتصل الى 880 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 780 مليون دولار خلال 2023، بنسبة نمو تصل الى 13%.

عدد الشركات الغذائية المصرية المصدرة لدول مجلس التعاون الخليجي

واشار الضوي الى أن عدد الشركات الغذائية المصرية المصدرة لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 1122 شركة من بينها 118 شركة تزيد صادراتها على مليون دولار بإجمالي 750 مليون دولار.

جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها المجلس اليوم تحت عنوان ” فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السعودية”.

صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال 2024

وكشف أن دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على 14.4% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال 2024 البالغة 6.1 مليار دولار، وكذلك تمثل نحو 32.1% من صادرات القطاع للدول العربية البالغة نحو 2.74 مليار دولار.

وأوضح أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية الى دول مجلس التعاون الخليجي سجلت خلال الفترة من 2014 وحتى 2024 نحو 7.254 مليار دولار.

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