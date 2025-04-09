الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

880 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية لدول مجلس التعاون الخليجي

د تميم الضوى نائب
د تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات

 أكد د. تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية،  ارتفاع صادرات  القطاع الى دول مجلس التعاون الخليجي   لتصل الى 880 مليون دولار  خلال عام 2024  مقابل 780 مليون دولار خلال 2023،  بنسبة نمو  تصل الى  13%.

عدد الشركات الغذائية المصرية المصدرة لدول مجلس التعاون الخليجي

 واشار الضوي  الى أن عدد الشركات الغذائية المصرية المصدرة لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 1122 شركة من بينها 118 شركة تزيد صادراتها على مليون دولار بإجمالي 750 مليون دولار.

جاء ذلك خلال الندوة التي ينظمها المجلس اليوم تحت عنوان ” فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السعودية”.

 صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال 2024

وكشف أن دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على 14.4% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال 2024 البالغة 6.1 مليار دولار، وكذلك تمثل نحو 32.1% من صادرات القطاع للدول العربية البالغة نحو 2.74 مليار دولار.

 وأوضح  أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية  الى دول مجلس التعاون الخليجي سجلت خلال الفترة من 2014 وحتى 2024 نحو 7.254 مليار دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

د تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية مجلس التصديري للصناعات الغذائية صادرات مصر التصديرى للصناعات الغذائية الصناعات الغذائية المصرية الصناعات الغذائية تنمية صادرات الصناعات الغذائية

مواد متعلقة

«المصري للدراسات الاقتصادية» يكشف تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات الملابس المصرية

الأكثر قراءة

قبل مواجهة ستيلينبوش، رسالة نارية من شيكابالا للاعبي الزمالك بشأن رحيل زيزو

الونش يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

الأهلي يحجز قميصا لزيزو بمونديال الأندية.. تعرف على رقم اللاعب

زيزو يستعد لخطوة جديدة ضد الزمالك

الأهلي يتخذ أولى خطوات تقديم زيزو للجماهير

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يشهد مراسم خطوبة حفيدة شقيقه في الأقصر (صور)

الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ بالدولار من الخارج في عدة مدن جديدة

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

منوعات

المزيد

بسبب الميراث، نبش قبر وسرقة رفات صاحبه في تركيا

اكتشاف سلالة بشرية مجهولة في ليبيا

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيس السكر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

منذ انضمامه للفريق.. ارقام عمر مرموش مع السيتي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل صلاة الفرض قبل الذي يليه مباشرة صحيحة؟ الشعراوي يرد (فيديو)

هل يأثم مانع الصدقة عن المتسولين فى الشارع؟، اعرف موقف الشرع

حكم أداء العمرة في شوال وفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية