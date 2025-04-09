الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ بالدولار من الخارج في عدة مدن جديدة

قرارات مجلس الوزراء اليوم

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 201 بتاريخ 25 فبراير 2025 على طلبات تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وتم احاطة مجلس الوزراء بهذه الموافقة.

ويأتي ذلك بهدف تنفيذ أنشطة عُمرانية متكاملة، وإدارية، وتجارية، وسكنية فندقية وتجارية، وذلك بمدن حدائق أكتوبر، وأسيوط الجديدة، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، والعبور، و6 أكتوبر.

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