الأربعاء 09 أبريل 2025
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محافظات

حملة إزالات مكبرة على قرى قوص لحالات التعدي والبناء المخالف

حملة إزالات مكبرة
حملة إزالات مكبرة على قرى قوص

قاد فراج الوحش  نائب رئيس مركز قوص، جنوب محافظة قنا،حملة إزالات مكبرة لإزالة التعديات من علي أراضي أملاك الدولة بناحية خزام، في إطار الاستراتيجية التي تنفذها الوحدة لتصدي بكل حسم لكافة أشكال البناء المخالف،وذلك بناءا علي تعليمات رئيس المركز حسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا

اشار " الوحش" الي ان جهود الحملة نجحت في تنفيذ ٨ قرارات إزالة لحالات مستهدفة واخري لحالات فورية، من على مساحة ٢٦٨٠ من أملاك الدولة مرفوضة من هيئة المساحة العسكرية ومرفوضة معاينة،وتنفيذ قرار  إزالة فورية بناحية شنهور لحالة تعدي بالبناء المخالف علي أرض زراعية علي مساحة ١٤ سهم.

العناصر الامنية بمركز شرطة قوص 

ولفت إلى ان التعديات  تمت ازالتها حتي مستوى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة وسط تأمين  امني مكثف من العناصر الامنية بمركز شرطة قوص مدعومة بفرقة من قوات الامن المركزي من مديرية امن قنا.

واكد نائب رئيس المركز فراج الوحش ان الوحدة المحلية عازمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة على مواصلة الجهود للتصدي لكافة أشكال التعديات وتنفيذ إزالات فورية لجميع الحالات التي يتم رصدها داخل نطاق  الوحدة، بالإضافة إلى إزالة اي تشوينات معدة للبناء المخالف وتحرير محاضر لأصحابها. مشددا علي رؤساء القري بعدم السماح بعودة تلك التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقا للقانون.  

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الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا قنا قوص مديرية أمن قنا مدينة قوص مركز شرطة قوص

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