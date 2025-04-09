وكيل وزارة التعليم بقنا يشهد حفل ختام الأنشطة التربوية بنجع حمادي

شهد هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، حفل ختام الأنشطة التربوية بإدارة نجع حمادي التعليمية شمال المحافظة، والمقام بمدرسة الإصلاح الزراعي الابتدائية، تحت إشراف عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة.

وجاء ذلك في حضور سمية عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وسعيد حسن رئيس مجلس أمناء محافظة قنا، وشاكر محمد أبو بكر نقيب معلمي قنا، والنائبة البرلمانية رحاب الغول عضو مجلس النواب، ووكيل الوزارة تاج جلال أبو سداح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، والدكتور أشرف عبد الشافي مدير إدارة نجع حمادي الأزهرية، والانبا بضابا أسقف نجع حمادي وأبو تشت وتوابعهما، وموجهي عموم وأوائل الأنشطة بالمديرية والإدارة، وحشد من مديري المصالح الحكومية، وأولياء الأمور والمهتمين بالعملية التعليمية.

واستهل الحفل، بآيات بينات من القرآن الكريم، ثم السلام الوطني، وتخلل الحفل عروضا رياضية، وفنية، واستعراضية، وإلقاء قصائد شعرية.

ختام الأنشطة التربوية بقنا

من جانبه، أشاد هاني عنتر الصابر وكيل الوزارة، بحسن تنظيم وإعداد حفل ختام الأنشطة التربوية والمعارض المتنوعة، مقدما الشكر لمدير عام الإدارة، ولفريق الأنشطة والخدمات التربوية بإدارة نجع حمادي التعليمية، وموجهى الأنشطة والمعلمين والأخصائيين بالمعارض المختلفة، ولإدارة مدرسة الإصلاح الزراعي المستضيفة لفعاليات الحفل، الذين بذلوا جهودا لإخراج الحفل والمعارض بهذا الشكل المتميز، والراقي، مقدما شكره للطلاب والطالبات والتلاميذ، منفذي الفقرات والاستعراضات الفنية والرياضية التي قدمت بتمكن واحترافية.

وعلي هامش الحفل تفقد وكيل الوزارة ومرافقوه، أجنحة المعرض للأنشطة التربوية، حيث يتضمن المعرض أجنحة، للمجال الصناعي، والتربية الزراعية، والتربية الفنية، والمكتبات، والصحافة، والاقتصاد المنزلي، والتربية الخاصة، والتعليم الخاص، والتنمية المستدامة، والتعليم المجتمعي، والتربية النفسية، والتربية الاجتماعية، كما يتضمن حفل ختام الأنشطة، عروضا مسرحية، وموسيقية، تقدم علي مسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية.

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