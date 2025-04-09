تشييع جنازة حفيد سيد درويش بالإسكندرية

شيعت قبل قليل، جنازة المهندس حسن البحر درويش، حفيد فنان الشعب سيد درويش وشقيق الفنان إيمان البحر درويش، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء إثر وعكة صحية، وهو مؤسس كورال سيد درويش للحفاظ على تراثه.

أقيمت صلاة الجنازة اليوم داخل مسجد المواساة بالإسكندرية وشيع الجثمان ليوارى الثرى في مدافن المنارة بوسط المحافظة وتلقى ذوو الفقيد العزاء في المقابر.

ومن المقرر ان يقام سرادق العزاء مساء اليوم في قاعة الشهداء بنادي الفتح التابع للمنطقة الشمالية العسكرية.

يُذكر أن الراحل ترك إرثًا فنيًا وثقافيًا غنيًا، حيث أسس فريق كورال "سيد درويش" في نادي سبورتنج عام 1997، وساهم في إثراء الفن الراقي من خلال حفلاته المميزة، بما في ذلك عروضه في دار الأوبرا المصرية، واختياره لتمثيل مصر في أكاديمية الفنون بمدينة روما بناءً على ترشيح وزارة الثقافة.

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