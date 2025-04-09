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رياضة

ثنائي ريال مدريد يرفض تعليمات أنشيلوتي في مباراة آرسنال، ما القصة؟

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، عن كواليس توتر العلاقة بين الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد، والثنائي جود بيلينجهام وإدواردو كامافينجا.

وكان ريال مدريد قد تلقى هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة أمام مضيفه آرسنال، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الإمارات، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بيلينجهام وكامافينجا يرفضان تعليمات أنشيلوتي 

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد التقطت الكاميرات لحظة إعطاء أنشيلوتي تعليمات مباشرة للثنائي على خط التماس خلال مجريات اللقاء.

ووفقًا للمصدر ذاته، بدا واضحًا أن بيلينجهام وكامافينجا لم يقتنعا بما قاله المدرب، إذ أظهرا رفضًا صريحًا، وتحديدًا بيلينجهام الذي وجه نظرة ازدراء وهز رأسه قبل العودة إلى أرضية الملعب.

وتابعت الصحيفة: "شهد هذا الموسم العديد من الشائعات حول وجود تباينات في الرؤى بين بعض اللاعبين وأنشيلوتي، ويبدو أن ما حدث في ملعب الإمارات قد يكون دليلًا حيًّا على ذلك".

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث يسعى الميرنجي لقلب الطاولة والتأهل.

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