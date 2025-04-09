عملاق إنجليزي يعرض 150 مليون يورو لحسم صفقة مهاجم الإنتر

كشفت تقارير إعلامية أن اللاعب الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، تلقى عرضًا ضخمًا من أحد الأندية الأوروبية الكبرى، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقدم النجم الأرجنتيني مستويات رائعة مع فريقه إنتر ميلان، سواء في الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي جذب إليه اهتمام كبار أندية القارة العجوز.

استمرار عقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان حتى 2029

ويجيد البالغ من العمر 27 عامًا، اللعب في مركز قلب الهجوم، وينتهي عقده مع النادي الإيطالي في يونيو 2029، غير أن العرض المطروح قد يجعله يعيد النظر في مستقبله.

وكان مارتينيز قد نجح في تسجيل هدف أسهم به في قيادة إنتر ميلان للتغلب على نادي بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-1 مساء أمس الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب اليانز أرينا، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أرسنال يسعى لضم لاوتارو مارتينيز برقم خيالي

يبدو أن لاوتارو مارتينيز ونادي إنتر ميلان قد يكونان على أعتاب محطة مفصلية في مشوارهما المشترك، حيث جذب المهاجم الأرجنتيني، الذي يُعد ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق، اهتمام العديد من عمالقة أوروبا.

وذكرت شبكة "Fichajes" الإسبانية أن إدارة نادي أرسنال الإنجليزي تستعد لتقديم عرض ضخم وتاريخي للتعاقد مع لاوتارو، بقيمة تُقدّر بنحو 150 مليون يورو.

وأشارت الشبكة إلى أن ميكيل أرتيتا، مدرب "المدفعجية"، يسعى لتعزيز صفوف فريقه بلاعب يجمع بين التهديف والقيادة والخبرة على أعلى المستويات، وهو ما يتجسد في شخصية لاوتارو، الذي يمتاز بالشراسة والقدرة على قراءة اللعب، ويمتلك موهبة تهديفية أكّدها محليًا وقاريًا.

ويُعد الأداء الحالي للمهاجم مارتينيز سببًا رئيسيًا في اعتباره أحد أفضل المهاجمين في مركز المهاجم رقم 9 على مستوى القارة، ولا توجد شكوك لدى النادي اللندني بشأن قدرته على التكيف مع نسق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي ملعب "جوزيبي مياتزا"، يدرك الجميع أن خسارة قائدهم ستكون ضربة قاسية للمشروع الرياضي. ومع ذلك، فإن العرض الخيالي البالغ 150 مليون يورو يُعد رقمًا يصعب تجاهله، حتى بالنسبة للاعب يعتبره النادي غير قابل للمساس، ويبقى التحدي الآن في تقييم ما إذا كان الوقت مناسبًا لفتح باب بيع تاريخي، أو الإصرار على استمراره مهما كلّف الأمر.

أرقام لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان في مسيرته

الجدير بالذكر أن لاوتارو مارتينيز شارك في 323 مباراة بقميص إنتر ميلان في مختلف المسابقات، سجل خلالها 148 هدفًا، وقدم 49 تمريرة حاسمة. أما هذا الموسم، فقد خاض 41 مباراة، سجل فيها 19 هدفًا، وصنع 6 أهداف لزملائه.

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