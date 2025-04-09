رئيس إنتر ميلان يفجر مفاجأة حول التفاوض مع محمد صلاح

كشف جوزيبي ماروتا، رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، عن سياسة النادي في سوق الانتقالات، موضحا أسباب استبعاد أسماء ثقيلة مثل محمد صلاح، وكيفن دي بروين، وتوماس مولر من خطط الفريق المستقبلية.

إنتر ميلان يرفض ضم محمد صلاح

وقال ماروتا في حديثه لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "نحن نرغب في تقليص التكاليف وخلق قيمة داخل النادي، الإنفاق المبالغ فيه ليس من سياستنا، بل نفضل الاستثمار الذكي في لاعبين شباب أو أصحاب هامش تطور كبير".

وأكد ماروتا أن إنتر ميلان مهتم بالتعاقد مع لويس هنريكي، لاعب خط الوسط الواعد، في ظل اهتمام بايرن ميونخ أيضا بضمه، لكنه شدد على أن التوجه نحو نجوم بحجم دي بروين أو محمد صلاح أو مولر لا يتماشى مع استراتيجية النادي الحالية.

وعقب: "هذه أسماء عظيمة بكل تأكيد، لكننا نبحث عن التوازن بين الجودة والتكلفة، لا يمكننا منافسة الأندية التي تدفع مبالغ طائلة على الرواتب أو الصفقات".

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