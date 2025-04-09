عمر مهنا: خروج الأموال الساخنة من مصر فرصة لخفض الفائدة وتشجيع الاستثمار والإنتاج

أكد عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الأزمات العالمية، رغم تحدياتها، يمكن أن تخلق فرصًا جديدة للاقتصاد المصري إذا تم التعامل معها بحكمة وسرعة.

وقال مهنا: “أحيانًا الأزمات تخلق فرصًا جديدة، وهذا ما نراه اليوم، وأن الأزمة الحالية قد تكون فرصة لمصر إذا استطعنا أن نكون سريعين في التحرك ونحسن مناخ الاستثمار”.

التأثير المتوقع على مصر للجمارك الجديدة التي فرضها ترامب

جاء ذلك خلال مشاركته فى الندوة التى عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان: "ما التأثير المتوقع على مصر للجمارك الجديدة التي فرضها ترامب؟"، بحضور نخبة من الخبراء ومجتمع الأعمال وممثلي الحكومة، وذلك لمناقشة التأثيرات المتوقعة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية على الاقتصاد المصري.

خروج الأموال الساخنة فرصة للتفكير فى خفض الفائدة وتشجيع الاستثمار

وأوضح مهنا أن خروج الأموال الساخنة من مصر قد يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد، حيث يعطي البلاد الفرصة لإعادة التفكير في استراتيجياتها المالية.

وأضاف: “قد نرى في خروج الأموال الساخنة فرصة لتغيير توجهاتنا، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، بحيث نتمكن من دعم القطاع الخاص بشكل أكثر إيجابية وزيادة الإنتاج والاستثمار”.

القطاع الخاص يعاني حاليًا من صعوبة الوصول إلى الائتمان

وأشار مهنا إلى أن القطاع الخاص يعاني حاليًا من صعوبة الوصول إلى الائتمان، وهو ما قد يمثل فرصة لتحسين السياسات البنكية وتشجيع القطاع الخاص على النمو.

وقال: “البنوك تعتمد بشكل كبير على أذون الخزانة، وهذا يجعلها أكثر تأثرًا في ظل الظروف الحالية. لكننا إذا قمنا بتخفيض أسعار الفائدة يمكننا خلق بيئة أكثر دعمًا للقطاع الخاص”.

وفيما يتعلق بالاستثمارات في قطاع اللوجستيات، أكد مهنا أن مصر قد استثمرت بشكل كبير في هذا القطاع، وهو ما قد يعزز من قدرتها على الاستفادة من التغيرات في مسارات التجارة العالمية.

وأضاف: “لقد استثمرنا في الموانئ بشكل كبير، وهذه الاستثمارات كان متوقعا أن تحقق عوائد إيجابية، لكن إذا حدث ركود عالمي، قد يكون لذلك تأثير سلبي. ومع ذلك، فإن التغييرات في مسارات التجارة العالمية قد تمثل فرصة جديدة لمصر”.

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