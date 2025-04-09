الأربعاء 09 أبريل 2025
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أخبار مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويستعرض الاجتماع عددًا من الملفات المهمة التي تمس الشأن الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية، إلى جانب مناقشة تقارير الوزارات المختلفة بشأن جهودها في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية.

ويعقب الاجتماع، المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، والذي يستعرض خلاله أبرز قرارات وتوجيهات الحكومة، ويجيب عن أسئلة الصحفيين بشأن القضايا المطروحة على الساحة.

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اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة المؤتمر الصحفي الأسبوعي

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