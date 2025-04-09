إنتر ميلان يحطم سطوة بايرن ميونخ على أندية إيطاليا

حطم نادي إنتر ميلان سطوة بايرن ميونخ على أندية إيطاليا، وذلك بعد فوزه المثير على الفريق البافاري، أمس الثلاثاء، داخل ملعبه أليانز أرينا بنتيجة (2-1)، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقدم النيراتزوري أولا بالدقيقة 38 عن طريق لاوتارو مارتينيز، فيما عادل البديل توماس مولر النتيجة لفريقه بايرن ميونخ بالدقيقة 85، ونجح إنتر ميلان في تسجيل هدف الفوز بعد 3 دقائق بواسطة دافيد فراتيسي.

آخر فوز لفريق إيطالي على بايرن ميونخ في ألمانيا

وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن آخر فريق إيطالي فاز خارج أرضه على بايرن ميونخ بدوري الأبطال كان إنتر أيضًا، عندما حقق ذلك في دور الـ16 عام 2011 بنتيجة (3-2).

ومنذ ذلك التاريخ، تلقت الفرق الإيطالية 7 هزائم متتالية في معقل البافاري، واستقبلت هدفين على الأقل في كل مباراة.

ومن المقرر أن يحل بايرن ضيفا على إنتر ميلان، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب جيوزيبي مياتزا لتحديد المتأهل لنصف النهائي.

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