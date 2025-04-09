الأربعاء 09 أبريل 2025
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رياضة

إنجلترا تضمن 5 مقاعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

آرسنال وريال مدريد،
آرسنال وريال مدريد، فيتو

ضمنت أندية إنجلترا، الحصول على 5 مقاعد في دوري أبطال أوروبا، في الموسم المقبل 2025-2026، بعد فوز آرسنال على ريال مدريد (3-0)، أمس الثلاثاء، في مباراة احتضنها ملعب الإمارات، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي التشامبيونزليج.

مقعد إضافي لفرق الدوري الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا 

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، ضمنت الفرق الإنجليزية الحصول على مقعد إضافي في الموسم المقبل في دوري الأبطال، بفضل قاعدة تقييم أداء الفرق في البطولة القارية.

وسيتأهل الفريق صاحب المركز الخامس في البريميرليج مع نهاية الموسم الحالي 2024-2025 لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 76 نقطة، يليه آرسنال برصيد 62 نقطة.

وتشهد المنافسة على المركزين الثالث والرابع منافسة قوية بين نوتنجهام فورست (57 نقطة)، وتشيلسي (53 نقطة)، ونيوكاسل (53 نقطة)، ومانشستر سيتي (52 نقطة)، وأستون فيلا (51 نقطة).

عدد أندية إنجلترا مرشح للارتفاع إلى 7 في دوري أبطال أوروبا 

وذكرت سكاي سبورتس أنه في حالة فوز أستون فيلا بدوري أبطال أوروبا، مع فوز مانشستر يونايتد ببطولة الدوري الأوروبي، سيزيد عدد الفرق الإنجليزية المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل إلى 7 فرق، بشرط عدم تواجد أستون فيلا ضمن الخمسة الأوائل في البريميرليج.

وأوضحت: "الاتحاد الأوروبي يكافئ دوريين بمقعد إضافي لكل منهما عبر نقاط أداء الأندية هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر أيضا".

ويحصل كل فريق على نقطتين مقابل الفوز بأي من مبارياته في مسابقات الاتحاد الأوروبي هذا الموسم، بينما تضاف نقطة لرصيده (في تقييم الأداء) في حالة التعادل.

ويحصل متصدر ترتيب دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا على 12 نقطة، و6 نقاط لمتصدر دوري المجموعات بالدوري الأوروبي، و4 في دوري المؤتمر.

كما يحصل كل فريق متأهل عن كل دور في دوري أبطال أوروبا على 15 نقطة (ليفربول)، و10 نقاط في الدوري الأوروبي (لاتسيو)، و0.5 نقطة في حالة تجاوز أي دور في دوري المؤتمر (تشيلسي).

ويتم جمع نقاط جميع الأندية المشاركة في كل دوري وتقسيمها على عدد الأندية التي بدأت الموسم في مسابقات "يويفا" لحساب المتوسط.

وتتصدر إنجلترا الترتيب الحالي بعد تأهل 5 فرق إلى ربع النهائي.

وبعد الفوز المفاجئ لفريق آرسنال بثلاثية على ريال مدريد، ضمنت إنجلترا مركزين ضمن أفضل فريقين في الترتيب مما يضمن لها مقعدًا خامسًا في دوري الأبطال الموسم المقبل.

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إنجلترا دوري ابطال اوروبا أرسنال ريال مدريد أستون فيلا

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