في إطار احتفالات محافظة سوهاج بعيدها القومي، الموافق ١٠ أبريل من كل عام وجه اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بتوزيع 20 ألف حقيبة مواد غذائية على المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة، يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير الدعم الغذائي للأسر الأكثر احتياجًا.

محافظ سوهاج يوجه بتوزيع 20 ألف حقيبة مواد غذائية بمناسبة العيد القومي

وأوضح محافظ سوهاج أن الحقيبة الغذائية سيتم توزيعها بناءً على الحالات الاجتماعية التي تعتمدها مديرية التضامن الاجتماعي، ضمانا لوصولها إلى مستحقيها، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار اهتمام المحافظة بتلبية احتياجات المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.

وأكد سراج أن هذه الحملة تهدف إلى تخفيف معاناة الأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، موجها مديرية التضامن الاجتماعي بتدقيق البيانات وضمان وصول الحقائب إلى مستحقيها، مؤكدًا على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتوفير الدعم الكامل للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.