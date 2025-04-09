الأربعاء 09 أبريل 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يوجه بتوزيع 20 ألف حقيبة مواد غذائية بمناسبة العيد القومي

اللواء الدكتور عبد
اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج

في إطار احتفالات محافظة سوهاج بعيدها القومي، الموافق ١٠ أبريل من كل عام وجه اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بتوزيع 20 ألف حقيبة مواد غذائية على المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة، يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير الدعم الغذائي للأسر الأكثر احتياجًا.

محافظ سوهاج يوجه بتوزيع 20 ألف حقيبة مواد غذائية بمناسبة العيد القومي

وأوضح محافظ سوهاج أن الحقيبة الغذائية سيتم توزيعها بناءً على الحالات الاجتماعية التي تعتمدها مديرية التضامن الاجتماعي، ضمانا لوصولها إلى مستحقيها، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار اهتمام المحافظة بتلبية احتياجات المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.

 

وأكد سراج أن هذه الحملة تهدف إلى تخفيف معاناة الأسر التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، موجها مديرية التضامن الاجتماعي بتدقيق البيانات وضمان وصول الحقائب إلى مستحقيها، مؤكدًا على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتوفير الدعم الكامل للمواطنين.

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احتياجات المواطنين اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج مديرية التضامن الاجتماعي مختلف مراكز المحافظة محافظة سوهاج

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