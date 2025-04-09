الأربعاء 09 أبريل 2025
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رياضة

صراعات واستقالات، اتحاد تنس الطاولة يواجه المجهول

الاتحاد المصري لتنس
الاتحاد المصري لتنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، يواجه اتحاد تنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي مصيرا مجهولا بعد اشتعال عدد من الأزمات بين أعضاء مجلس الإدارة، وحدوث خلافات أثرت بشكل كبير على استقرار العمل والهدوء داخل جدران الاتحاد المصري.

استقالة 3 أعضاء 

ومؤخرا، شهد اتحاد تنس الطاولة أزمة كبيرة بعد تقدم ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد باستقالة مسببة لوزير الشباب والرياضة اعتراضا على السياسة التي يدار من خلالها الاتحاد المصري والملفات المتعلقة بالمنتخبات واللاعبين.

وشارك في الاستقالة كل من، خالد الحفني نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمود أباظة أمين الصندوق، وهبة حامد عضو مجلس الإدارة.

قرارات فردية

وحسب ما جاء في الاستقالة، فان اعتراض الأعضاء الثلاثة جاء بسبب انفراد رئيس الاتحاد بالقرارات دون الرجوع لباقي أعضاء المجلس، وظهر ذلك بشكل واضح في أزمة قيد عمر عصر ويوسف عبد العزيز ضمن قائمة الأهلي وغيرها من القرارات الهامة.

وزير الرياضة يتدخل

ومن جانبه وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدعوة لمجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة لعقد اجتماعا هاما غدا الخميس، من أجل مناقشة الاستقالة وأزمة الأعضاء الثلاثة مع رئيس الاتحاد.

وعلمت “فيتو”، أن الأعضاء أبدوا استعدادهم لسحب الاستقالة حال شهد الاجتماع الوصول لحلول للأزمات المثارة حاليا، وتعهد رئيس الاتحاد بعدم اتخاذ قرارات فردية دون الرجوع لمجلس الإدارة.

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