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رياضة

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي والهلال السوداني،
الأهلي والهلال السوداني، فيتو

دوري أبطال إفريقيا، حجز النادي الأهلي مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أكد فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد في إياب ربع النهائي.

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف النهائي بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين أمام الهلال.

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في الدور نصف النهائي بعد تأهل الأخير على حساب الترجي التونسي بعد الفوز في الذهاب بهدف والتعادل في الإياب سلبيًّا. 

ومن المقرر أن يواجه الأهلي صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد يومي 18 و19 من شهر أبريل الجاري، بينما تقام مباراة الإياب أحد يومي 25 و26 من نفس الشهر.

الأهلي يهزم الهلال السوداني

وفاز الأهلي على الهلال السوداني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت أمس بربع نهائي دوري ابطال أفريقيا.

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