وادي دجلة على القمة، جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة 29

ترتيب دوري المحترفين، يتصدر وادي دجلة جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 60 نقطة، قبل إنطلاق مباريات الجولة الـ 29 من البطولة.

ترتيب دوري المحترفين قبل مباريات الجولة الـ 29



1- وادي دجلة 60 نقطة.

2- المقاولون العرب 56 نقطة

3- أبوقير للأسمدة 53 نقطة.

4- أسوان 47 نقطة.

5- كهرباء الإسماعيلية 46 نقطة.

6- وي 44 نقطة.

7- السكة الحديد 41 نقطة.

8- القناة 40 نقطة

9- بروكسي 38 نقطة.

10- الترسانة 38 نقطة.

11- بترول أسيوط 35 نقطة.

12- بلدية المحلة 33 نقطة.

13- المنصورة 30 نقطة.

14- الداخلية 30 نقطة.

15- طنطا 29 نقطة.

16- راية 27 نقطة.

17- لافيينا 25 نقطة.

18- منتخب السويس 25 نقطة.

19- ديروط 21 نقطة.

20- سبورتنج 21 نقطة.

جدول ترتيب دوري المحترفين

وتنطلق اليوم الأربعاء مباريات الجولة الـ29 لمسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى والمعروفة بـ “دوري المحترفين” بعدد 5 مواجهات.

مواعيد مباريات اليوم في الجولة الـ29 من دوري المحترفين



ديروط ضد منتخب السويس 3:30 مساءً

الداخلية ضد لافيينا 3:30 مساءً

سبورتنج ضد طنطا 3:30 مساء

بترول أسيوط ضد راية 3:30 مساء

السكة الحديد ضد الترسانة 6:00 مساءً

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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