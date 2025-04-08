رغم تلقيه ثلاثية، كورتوا يحقق رقما مميزا في دوري أبطال أوروبا

شهدت مواجهة آرسنال ضد ريال مدريد على ملعب الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، تصديات مثيرة من تيبو كورتوا حارس مرمى الريال، رغم خسارة العملاق الإسباني بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم محاولات الفريق المضيف للضغط منذ الدقائق الأولى، نجح ريال مدريد في الحفاظ على توازنه الدفاعي، مستفيدًا من الصلابة والانضباط في خطه الخلفي، إلى جانب التألق اللافت لحارسه البلجيكي تيبو كورتوا.

رقم كورتوا المميز في دوري أبطال أوروبا

وفي ذات السياق، كشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات عن رقم مميز لحامي عرين الميرنجي.

وأكدت الشبكة أن كورتوا نجح في التصدي لـ21 من أصل آخر 26 تسديدة على مرماه في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك آخر 10 تسديدات استقبلها (7 أمام أتلتيكو مدريد و3 ضد آرسنال).

وانتهى هذا الصمود بعدما نجح ديكلان رايس في هز شباك البلجيكي، بهدف من ركلة حرة مذهلة في الشوط الثاني، قبل أن يضيف الجانرز هدفين آخرين عن طريق رايس وميرينو.

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