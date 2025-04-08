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رياضة

دوري أبطال أوروبا، ديكلان رايس يدخل التاريخ بهدفين في مرمى ريال مدريد

ديكلان رايس، فيتو
ديكلان رايس، فيتو

نجح ديكلان رايس لاعب وسط آرسنال في الوصول لشباك ريال مدريد مرتين في الشوط الثاني من المباراة التي جرت بملعب الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز آرسنال على ريال مدريد 0/3، سجل منهم رايس هدفين.

الهدفان جاءا من ركلتين حرتين نفذهما الدولي الإنجليزي بكفاءة عالية، إذ وجه تسديدة صاروخية عجز الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن التصدي لها في الدقيقة 58، قبل أن يتكرر السيناريو بعد 12 دقيقة.

ووصل رايس بذلك إلى هدفه السابع بقميص الجانرز هذا الموسم.

 

ديكلان رايس يدخل تاريخ آرسنال في دوري أبطال أوروبا 

ووفق شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن رايس أصبح ثاني لاعب ضمن صفوف الجانرز، يهز شباك ريال مدريد في دوري الأبطال، بعد الفرنسي تييري هنري في 2006.

وأضافت: "رايس بات رابع لاعب من آرسنال، يسجل من ركلة حرة في دوري الأبطال، إلى جانب ألبيرتو مينديز، تييري هنري (3) وبوكايو ساكا".

ووفقا لشبكة "أوبتا"، فإن رايس أصبح أول لاعب يسجل هدفين من ركلتين حرتين في مباراة إقصائية بدوري الأبطال على مدار التاريخ.

واللافت أن الدولي الإنجليزي لم يسبق له التسجيل من ركلة حرة على مدار مسيرته، بقميصي وست هام وآرسنال، قبل أن ينجح في ذلك في مباراة واحدة ضد ريال مدريد الليلة.

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ديكلان رايس دوري ابطال اوروبا أرسنال ريال مدريد

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