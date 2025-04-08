منتج فيلم استنساخ: لسنا سببا في أزمة تأجيل العرض

كشف المنتج الفني أحمد بجة، أن الأزمة التي تعرض لها فيلم “استنساخ”، الذي يقوم ببطولته الفنان سامح حسين، والتي تسببت في تأخر عرض الفيلم، كانت خارجة عن إرادة الشركة المنتجة للعمل.

وأضاف بجة في تصريح خاص لفيتو أن ما انتشر مؤخرًا من أخبار حول تأخر الشركة المنتجة في استخراج التصاريح الخاصة بعرض الفيلم هو كلام غير دقيق، إذ إن مندوب الشركة المنتجة كان موجودًا داخل مقر الرقابة على المصنفات الفنية منذ الصباح، لكنه لم يتمكن من الحصول على التصريح الأخير لعرض الفيلم، وأخبره أحد موظفي الرقابة أن هناك مشكلة بسيطة والتي بسببها لن يتمكن من الحصول على التصريح، وسوف يعملون على حلها في أسرع وقت.

وتابع بجة أن ما حدث كان بمنزلة مفاجأة غير سارة لأبطال الفيلم، خاصة أنهم كانوا قد استعدوا للذهاب إلى العرض الخاص للفيلم، الذي كان من المفترض أن يقام أمس الإثنين، لكن تم إلغاء العرض بسبب عدم خروج التصاريح.

فيلم استنساخ

واحتفل مساء اليوم الثلاثاء، صناع فيلم استنساخ بطولة سامح حسين بالعرض الخاص للعمل، داخل أحد المولات الكبرى في التجمع الخامس.

وحضر العرض الخاص لفيلم استنساخ سامح حسين وهبة مجدي أبطال العمل، والمنتج أحمد بجة، وزوجة الفنان سامح حسين التى ظهرت معه علي السجادة الحمراء للعمل.

تفاصيل فيلم استنساخ

وتدور قصة وأحداث فيلم استنساخ في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، ويتناول العمل قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره في المجتمع، يسلط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل العمل يحمل طابعًا خاصًّا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة، والفيلم من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

ويشارك في بطولة العمل الفنان هبة مجدي وعدد من النجوم الشباب ومن تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

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