الثلاثاء 08 أبريل 2025
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أخبار مصر

الأرصاد: غدا انكسار الموجة الحارة ومزيد من الانخفاض بدرجات الحرارة الخميس

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة يوم الخميس المقبل، حيث تنكسر الموجة الحارة غدا الأربعاء.

ويكون الانخفاض يوم الخميس بقيم تتراوح من 4:5 درجات مئوية، لتسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية من 20: 21 درجة  مئوية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى من 23: 24 درجة مئوية وجنوب البلاد من 24: 29 درجة مئوية ويصاحب ذلك نشاط للرياح وأمطار خفيفة على بعض المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء،  حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  15

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى:23

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الأرصاد الجوية السواحل الشمالية الطقس غدا الأربعاء هيئة الأرصاد الجوية طقس غدا الأربعاء متوسط درجات الحرارة درجة الحرارة العظمي

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