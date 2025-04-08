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رياضة

صن داونز يطيح بالترجي ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الترجي التونسي، فيتو
الترجي التونسي، فيتو

دوري أبطال إفريقيا، انتهت مباراة الترجي وصن داونز بالتعادل السلبي بدون أهداف في مباراة الفريقين على ملعب رادس الأولمبي ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مباريات دوري أبطال إفريقيا.

 

مباراة الترجي ضد صن داونز

بهذه النتيجة ضمن فريق صن داونز التأهل لدور نصف النهائي بهدف دون مقابل بعد الفوز ذهابًا في ملعب "لوفتوس فيرسفييلد" في بريتوريا (1 ـ0)

وخرج الترجي بطل إفريقيا 4 مرات من دور ربع النهائي.

 

تشكيل الترجي ضد صن داونز

وأعلن ماهر كانزاري تشكيل الترجي ضد صن داونز.

حراسة المرمى: بن سعيد.

خط الدفاع: بوشنيبة- الجلاصي- توجاي- بن حميدة.

وسط الميدان: يان ساسي- أوجبيلو- تقا- يوسف البلايلي.

خط الهجوم: كوناتي- رودريجيز.

 

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