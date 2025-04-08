وزيرة الدولة الألمانية تشكر مصر علي جهودها في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية

صرَّحت وزيرة الدولة الألمانية كاتيا كويل بوزارة الخارجية الألمانية اليوم قبل سفرها إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في "عملية الخرطوم" أن وزراء أوروبيين وأفارقة يجتمعون غدا الأربعاء في مصر من أجل مناقشة قضية الهجرة بمناسبة الذكرى العاشرة لـ"عملية الخرطوم"، حيث يهتم الجانبان بمكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر وفي الوقت ذاته دعم الهجرة الآمنة والنظامية على طول طرق الهجرة.

المشاركة في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في "عملية الخرطوم"

وأضافت كويل في بيان لها اليوم إن ألمانيا وضعت أسسًا مهمة لتعزيز سبل الهجرة القانونية من خلال قانون هجرة العمالة الماهرة ورقمنة التأشيرات.

ولفتت إلي أنه نظرًا لأن أكبر أزمة لاجئين إنسانية في العالم تواجهها حاليًا دولة السودان المجاورة لمصر، فمن المهم أن نحشد الجهود الدولية في مؤتمر السودان الذي يعقد في لندن خلال أيام قليلة وسيكون هذا أيضًا موضوع محادثاتي.

وكشفت كويل أن حماية حقوق الإنسان، والامتثال للقانون الدولي للاجئين، بما في ذلك اتفاقية جنيف للاجئين، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سيظل جوهر عملنا.

التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

وأعربت عن ترحيبها بأن الوثيقة الختامية للاجتماع الوزاري سوف تتناول أيضًا تأثيرات تغير المناخ على الهروب والنزوح.

وتوجهت الوزيرة الألمانية بشكر خاص إلى الدولة المضيفة مصر، التي تعد شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي فيما يخص سياسة الهجرة، حيث استقبلت مصر عددًا كبيرًا جدًا من اللاجئين وتولت مسئولية كبيرة في هذا الصدد.

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