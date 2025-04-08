الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رئيس الأوبرا ينعى حفيد فنان الشعب سيد درويش

حسن البحر درويش
حسن البحر درويش

نعى الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين، الدكتور المهندس حسن البحر السيد درويش الذى رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان. 

 

 

يشار إلى أن المهندس حسن البحر حفيد خالد الذكر فنان الشعب سيد درويش قد رحل بعد حياة حافلة بالعطاء الفنى والإنساني، ويعد أبرز مؤسسي كورال سيد درويش بنادى سبورتنج منذ عام١٩٩٧ الذى قاده لسنوات طويلة، وقدم حفلات ناجحة فى الإسكندرية وكافة المحافظات، وكان له دور مهم فى الحفاظ على تراث جده عبر الأجيال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسن البحر درويش رئيس دار الاوبرا المصرية علاء عبد السلام إيمان البحر درويش سيد درويش

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2025

بث مباشر مباراة ريال مدريد مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

مش هقعد معاك، تفاصيل مشادة ميدو وزيزو في مران الزمالك

بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر مباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025

حالة الطقس غدا الأربعاء، أمطار خفيفة على هذه المناطق

بث مباشر مباراة الترجي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2025

بعد ظهور شاهد عيان جديد.. التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور بعد جولة وزير التعليم.. وهذه لحظة مقابلته بعبد اللطيف

منوعات

المزيد

مقتل أكثر من 50 فرس نهر في الكونغو بسبب الجمرة الخبيثة

علماء فلك: اكتشاف أربعة كواكب صخرية بالقرب من الأرض

هابل يحل لغزا عمره 35 عاما عن أورانوس

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة ومفرحة

خالد الجندي يكشف متى يكون البيع والشراء وكل الأعمال حراما إلا للمضطر "فيديو"

العبادلة، رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (عبد الله بن عمرو.. صائم الدهر)

المزيد
الجريدة الرسمية