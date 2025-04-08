رئيس الأوبرا ينعى حفيد فنان الشعب سيد درويش

نعى الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين، الدكتور المهندس حسن البحر السيد درويش الذى رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

يشار إلى أن المهندس حسن البحر حفيد خالد الذكر فنان الشعب سيد درويش قد رحل بعد حياة حافلة بالعطاء الفنى والإنساني، ويعد أبرز مؤسسي كورال سيد درويش بنادى سبورتنج منذ عام١٩٩٧ الذى قاده لسنوات طويلة، وقدم حفلات ناجحة فى الإسكندرية وكافة المحافظات، وكان له دور مهم فى الحفاظ على تراث جده عبر الأجيال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.