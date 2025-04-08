سامح حسين وهبة مجدي يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم استنساخ  "صور"

احتفل صناع فيلم استنساخ بطولة سامح حسين بالعرض الخاص للعمل، داخل أحد المولات الكبرى في التجمع الخامس.

وحضر العرض الخاص لفيلم استنساخ سامح حسين وهبة مجدي أبطال العمل، والمنتج أحمد بجة، وزوجة الفنان سامح حسين التى ظهرت معه علي السجادة الحمراء للعمل.

تفاصيل شخصية سامح حسين

ويلعب الفنان سامح حسين خلال أحداث العمل دور أكثر من شخصية، هو وزوجته في العمل، والتي تلعب دورها الفنانة هبة مجدي.

وكان الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، كشف الأسباب الحقيقية وراء إلغاء العرض الخاص لفيلم استنساخ للفنان سامح حسين.

وقال في تصريحات لـ “فيتو”: إن القائمين على العمل حضروا للحصول على تصريح العرض بعد مواعيد العمل الرسمية داخل جهاز الرقابة، وهذا الأمر حال دون إتمام إنهاء الإجراءات اللازمة.

وتدور قصة وأحداث فيلم استنساخ في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، ويتناول العمل قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع، يسلط الفيلم الضوء على التحديات التي تواجه البشرية بسبب التقدم التكنولوجي، وهو ما يجعل العمل يحمل طابعًا خاصًا يمزج بين الخيال العلمي والإثارة، والفيلم من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

ويشارك في بطولة العمل الفنان هبة مجدي وعدد من النجوم الشباب ومن تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

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