وزير خارجية إيران: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي ومستعدون لمعالجة المخاوف دبلوماسيًا

أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، مشددًا على أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي أساس، وأن بلاده منفتحة على معالجة أي مخاوف عبر القنوات الدبلوماسية.

وأشار الوزير إلى أن الولايات المتحدة قبلت بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع إيران، مؤكدًا في الوقت ذاته أن طهران لن تنخرط في حوار مباشر طالما استمرت سياسات "الضغوط القصوى" والتهديدات ضدها.

وأضاف أن الأمريكيين يدركون جيدًا مدى تطور القدرات الدفاعية الإيرانية، في رسالة تحمل تحذيرًا ضمنيًا من تجاوز الخطوط الحمراء في التصعيد مع الجمهورية الإسلامية.

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