الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تعرف على برنامج احتفالية دار الكتب بالذكرى 155 لإنشائها واليوم العالمي للكتاب

دار الكتب
دار الكتب

تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، احتفالية بمناسبة الاحتفاء بذكرى مرور 155عاما على إنشاء دار الكتب والوثائق القومية، واليوم العالمي للكتاب الذي يحل في الثالث والعشرين من إبريل الجاري.

وفيما يلي البرنامج الكامل للاحتفالية: 

 

١١ صباحا  الكلمة الافتتاحية للدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية 

 

١١:١٠  كلمة الدكتور مينا رمزي رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب بعنوان "الأعمال الأخيرة لتطوير دار الكتب ورقمنة مقتنياتها".

 

١١:٢٠  كلمة الدكتور أيمن فؤاد سيد، رئيس الجمعية التاريخية ومدير دار الكتب المصرية سابقا. بعنوان "نشأة وتاريخ دار الكتب المصرية"

 

٤٠: ١١ كلمة الدكتور أحمد الشوكي، وكيل كلية الآثار جامعة عين شمس للدراسات والبحوث ورئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية الأسبق بعنوان "مقتنيات دار الكتب والوثائق القومية".

تقام الاحتفالية في تمام الحادية عشر صباحا يوم الخميس ١٠ إبريل في دار الكتب بباب الخلق، وهى المقر التاريخي لدار الكتب المصرية وتم بناؤها خصيصا لتكون مقرا لدار الكتب المصرية وافتتحت عام ١٩٠٤ بعد نقلها من سراي الأمير مصطفى فاضل بدرب الجماميز.

ويقام على هامش الاحتفالية معرض للوثائق النادرة وجولة في متحف دار الكتب. ومن المقرر أن تتاح جميع إصدارات دار الكتب والوثائق القومية في منافذ البيع بنسبة خصم ٢٥% منذ يوم الخميس ولمدة أسبوع احتفاء بالمناسبتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دار الكتب ذكرى انشاء دار الكتب دار الكتب والوثائق القومية أسامة طلعت

مواد متعلقة

دار الكتب والوثائق تحتفل بالذكرى 155 لإنشائها

الأكثر قراءة

مش هقعد معاك، تفاصيل مشادة ميدو وزيزو في مران الزمالك

بث مباشر، مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2025

بعد ظهور شاهد عيان جديد.. التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور بعد جولة وزير التعليم.. وهذه لحظة مقابلته بعبد اللطيف

زيزو يغادر مران الزمالك بعد ربع ساعة

بث مباشر مباراة ريال مدريد مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

زيزو يكشف وجهته القادمة وموقفه مع الزمالك في بيان علي صفحته الرسمية

أبرزها منح متبرع البلازما 200 جنيه، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

أسعار الشرائح في العدادات الكودية الجديدة

منوعات

المزيد

علماء فلك: اكتشاف أربعة كواكب صخرية بالقرب من الأرض

هابل يحل لغزا عمره 35 عاما عن أورانوس

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

الأمير هاري يطعن على قرار رفع حراسته الأمنية في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

العبادلة، رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (عبد الله بن عمرو.. صائم الدهر)

في أي عمر خلق الله آدم؟ تعرف على إجابة الشعراوي (فيديو)

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية