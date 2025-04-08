تعرف على برنامج احتفالية دار الكتب بالذكرى 155 لإنشائها واليوم العالمي للكتاب

تقيم دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، احتفالية بمناسبة الاحتفاء بذكرى مرور 155عاما على إنشاء دار الكتب والوثائق القومية، واليوم العالمي للكتاب الذي يحل في الثالث والعشرين من إبريل الجاري.

وفيما يلي البرنامج الكامل للاحتفالية:

١١ صباحا الكلمة الافتتاحية للدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية

١١:١٠ كلمة الدكتور مينا رمزي رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب بعنوان "الأعمال الأخيرة لتطوير دار الكتب ورقمنة مقتنياتها".

١١:٢٠ كلمة الدكتور أيمن فؤاد سيد، رئيس الجمعية التاريخية ومدير دار الكتب المصرية سابقا. بعنوان "نشأة وتاريخ دار الكتب المصرية"

٤٠: ١١ كلمة الدكتور أحمد الشوكي، وكيل كلية الآثار جامعة عين شمس للدراسات والبحوث ورئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية الأسبق بعنوان "مقتنيات دار الكتب والوثائق القومية".

تقام الاحتفالية في تمام الحادية عشر صباحا يوم الخميس ١٠ إبريل في دار الكتب بباب الخلق، وهى المقر التاريخي لدار الكتب المصرية وتم بناؤها خصيصا لتكون مقرا لدار الكتب المصرية وافتتحت عام ١٩٠٤ بعد نقلها من سراي الأمير مصطفى فاضل بدرب الجماميز.

ويقام على هامش الاحتفالية معرض للوثائق النادرة وجولة في متحف دار الكتب. ومن المقرر أن تتاح جميع إصدارات دار الكتب والوثائق القومية في منافذ البيع بنسبة خصم ٢٥% منذ يوم الخميس ولمدة أسبوع احتفاء بالمناسبتين.

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