الثلاثاء 08 أبريل 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يفتتح فعاليات الحوار المجتمعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الهمم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات برنامج الورشة التشاركية لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025/2030، والحوار الوطني لمقترحات تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمته محافظة سوهاج بالتعاون مع مجلس الوزراء، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد.

وقد حضر الفعاليات أيضا الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجيات الوطنية بمجلس الوزراء، والمستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من وكلاء الوزرات، ومحمد أبو العجب مسئول ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة، وعدد من المستهدفين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

محافظ سوهاج يفتتح فعاليات الحوار المجتمعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 


ورحب محافظ سوهاج خلال كلمته التي ألقاها بالحضور جميعا، مؤكدًا أن الدولة تضع في أولوياتها رعاية ودعم ذوي الهمم في جميع المجالات مشيرا إلى أن الدستور والقانون رسخوا لمبادئ وحقوق ذوي الإعاقة وهو ما يعكس جدية الدولة في دعم هذه الفئة ووضعها ضمن أولوياتها، موجها التحية لكل من ساهم في إعلاء هذه القيم النبيل، ولكل شخص على أرض المحافظة آمن بهذه القضية، وساهم في تطبيق مبادرة " نحو مجتمع دامج" والتي بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع. 

وأكد المحافظ على أهمية الاستماع إلى رؤى الفئات المستهدفة عند وضع أي استراتيجية، وذلك للخروج بنتائج ومخرجات تضمن حقوقهم، لافتا إلى أن مبادرة وضع إستراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة يعد في منتهى الرقي والاحترام، مشيدا بدور الأسرة في تحمل المشاق من أبنائهم.

 

تأتي هذه الورشة فى إطار توجيهات الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بضرورة إجراء حوار مجتمعي للاستماع إلى رؤي وتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبلورة تلك الرؤى من خلال الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، واستعرض مسئول الإعاقة أهم إنجازات المحافظة في ملف الإعاقة ومبادرة محافظ سوهاج " نحو مجتمع دامج " والتي أطلقها في ديسمبر العام الماضي لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع. 

ومن جانبها، وجهت رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجيات الوطنية بمجلس الوزراء الشكر لمحافظ سوهاج، مشيدة بمبادرة " نحو مجتمع دامج " التي أطلقها محافظ سوهاج وجهود المحافظة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في كافة قطاعات المجتمع، مؤكدة أن تجربة سوهاج في هذا المجال تستحق التحية والتقدير، مشيرة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتعميم المبادرة على مستوى محافظات الجمهورية، ووضع بنودها ضمن الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

كما أكد المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على أن مثل هذه الحوارات المجتمعية تهدف إلى الوصول إلى التطبيق السليم لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وانطلاقا من أهداف المجلس في تعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة المقررة دستوريا، ونشر الوعي بها، وكذا دراسة كافة التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في القانون والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

 

تسليم 6 عقود عمل لذوي الإعاقة في القطاع الخاص

وعلى هامش فعاليات الورشة قام المحافظ  بتسليم 6 عقود عمل لذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تمكينهم وإدماجهم في سوق العمل، وقد قام بتسليم عدد 7 من الكراسي المتحركة والمستلزمات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم.

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