الثلاثاء 08 أبريل 2025
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انتشال جثمان شاب سقط في بئر بعمق 6 أمتار في المنيا

انتشال جثمان شاب
انتشال جثمان شاب سقط في بئر

نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثمان شاب سقط في بئر يبلغ عمقها 6 أمتار، وذلك في إحدى المزارع على الطريق الصحراوي الغربي في محافظة المنيا، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 انتشال جثمان شاب سقط في بئر بعمق 6 أمتار في المنيا للمرة الثانية خلال أسبوع

تلقى الأمن إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط شاب داخل بئر عميق بمزرعة نخل وزيتون، تحديدًا أمام مركز بني مزار.

شاب سقط في بئر بالمنيا 

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة الشاب "ج.م" البالغ من العمر 22 عامًا نتيجة سقوطه في البئر.

تم استخراج الجثمان من قبل فرق الإنقاذ، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى، مع تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يُذكر أن يوم الأحد الماضي شهد حادثة مشابهة على الطريق الصحراوي الغربي، حيث سقط شاب آخر في بئر بعمق 17 مترًا بالقرب من قرية بلنصورة بمركز أبو قرقاص.

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