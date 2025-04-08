الثلاثاء 08 أبريل 2025
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محافظات

انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل بقنا

فيتو
فيتو

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، منذ قليل، جثمان طالب من المياه، بعدما لقي مصرعه غرقًا خلال الاستحمام في نهر النيل داخل قرية القلمينا، مركز الوقف، شمال محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى الوقف تحت تصرف الجهات المختصة.


تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بمصرع طالب إعدادي غرقًا داخل مياه نهر النيل في قرية القلمينا التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع م.ع، يبلغ من العمر 15 عامًا غرقًا خلال الاستحمام في نهر النيل داخل قرية القلمينا مركز الوقف، تم انتشال الجثة من المياه من قبل قوات الإنقاذ النهري.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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