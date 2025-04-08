ضبط 9 أطنان دقيق وملح ومخللات ولحوم في حملة تموينية بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري، ومباحث التموين، للتفتيش على محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول الأسماك والدجاج واللحوم، ومستودعات الغاز، ومحطات تموين السيارات.

ضبط 9 أطنان دقيق وملح ومخللات ولحوم في حملة تموينية

وتم خلالها ضبط أكثر من 9 أطنان دقيق وملح ولحوم ودجاج وأجزاء دجاج ومنتجات متنوعة، مخالفة للمواصفات والتحفظ عليها، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 5 أطنان ملح، وطن واحد مخلل

من جهته أوضح المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن حملة تفتيشية اليوم أسفرت عن ضبط 5 طن ملح، وطن واحد مخلل، وطن واحد لحوم مجمدة، 200 كجم منتجات لحوم متنوعة، 60 كجم قطع دجاج وشاورما، 20 شيكارة كيماوي، 150 كجم دهون بلدي، 50 جردل مخلل، 10صفائح جبن، 59 شيكارة دقيق بلدي.

تحرير 90 مخالفة منها 50 محضر مخابز

وتحرير 90 مخالفة اليوم، ففي مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 50 مخالفة شملت، نقص وزن (7-26جرام)، وعدم وجود قائمة بيانات، وعدم نضافة أدوات عجين، وغير مطابق للمواصفات، وتصرف في دقيق (655 شيكارة)، وتجميع دقيق (59 شيكارة)، وعدم إعطاء بون صرف، وغلق بدون إذن.

وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 40 مخالفة شملت، عدم إعلان عن الأسعار، وعدم وجود سجل صناعي، وعدم وجود شهادة صحية، وسلع مجهولة المصدر، وغش تجاري، وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأضاف أن الحملة قامت بالمرور على المطاحن للتأكد من مدى التزامهم بإنتاج الدقيق مطابق للمواصفات، وكذلك التزام المستودعات بصرف حصص الدقيق للمخابز بشكل منتظم، والتأكد من وفرة المواد البترولية، ومتابعة سير عملها والتزام المحطات بالتعليمات، والمرور على فروع الجملة ومتابعة صرف السلع التموينية للتجار التموينيين، مشروع جمعيتي وتوافر السلع ومتابعة صرف المنحة التموينية، ومتابعة أعمال التصفية بالصوامع والإعداد لموسم القمح.

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