الثلاثاء 08 أبريل 2025
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محافظات

مصرع مسجلين خطر في حملة أمنية علي تجار المخدرات بقنا

حملة أمنية،فيتو
حملة أمنية،فيتو

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن قنا، حملة مكبرة لضبط شقيقين مسجلين خطر، ولقيا مصرعهما خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، داخل منطقة العتامين، بندر قوص، جنوب محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مكافحة المخدرات بشن حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع الأمن العام وقوات الأمن المركزي لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون في بندر قوص.

وأسفرت الحملة عن مصرع شقيقين ح، الشهير ب ه، وشقيقه، خلال محاولة القبض عليهما من قبل قوات الأمن بادرا بإطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة فلقيا مصرعهما.

تم التحفظ على المضبوطات ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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