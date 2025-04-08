الثلاثاء 08 أبريل 2025
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محافظات

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

قنا،فيتو
قنا،فيتو

 عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسّعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لبحث آليات الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، على مستوى مدن المحافظة وقراها، وذلك في ضوء نسب التنفيذ لكل مشروع، كما تم بحث إمكانية إجراء دراسة ميدانية للطرق الزراعية والمناطق المكشوفة، ومنها منطقة الكورنيش، لتفعيل الإنارة بالطاقة الشمسية ضمن مبادرة "قنا صديقة للبيئة".

كما وجه محافظ قنا رؤساء المدن بإجراء دراسات ميدانية لأوضاع السكك الحديدية بالمراكز التي تمر بها، مع تحديد احتياجات كل مركز من مزلقانات وكباري وأنفاق، بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة، مع الالتزام بوضع أولويات واضحة لأعمال رصف الطرق ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية المقبلة، بما يعزز من خطط الاستثمار ويحقق الهدف النهائي من الخطة، وهو خدمة المواطن.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين القيادات التنفيذية والقطاعات الخدمية، بما يضمن سرعة إنجاز المشروعات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الخطة الاستثمارية، بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من فرص الاستثمار داخل المحافظة.

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 صديقة للبيئة قنا محافظ قنا مشروعات الخطة الاستثمارية

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