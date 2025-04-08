الثلاثاء 08 أبريل 2025
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محافظات

اجتماع محافظ قنا بشأن متابعة خطة الارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة

قنا،فيتو
قنا،فيتو

عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا مع محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لمتابعة خطة الارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة، وذلك بحضور أحمد الأفيوني، المستشار الإعلامي للمحافظة، والدكتورة شيرين عبدالباسط، مدير مكتب الإعلام بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة ورفع القمامة أولًا بأول من الشوارع والمناطق السكنية، موجهًا بتسيير ثلاث ورديات نظافة يومية في فترات صباحية وعصرية ومسائية، لضمان الحفاظ على النظافة العامه على مدار اليوم.

كما وجّه محافظ قنا بصيانة كشافات الإنارة واستبدال التالف منها، والعمل على إنارة جميع شوارع المدينة بصورة تليق بطابعها الحضاري، إلى جانب الإسراع في الانتهاء من أعمال تطوير كورنيش النيل، ليكون متنفسا راقيا يليق بأهالي المحافظة.

وفي السياق ذاته، ناقش المحافظ أعمال تنظيف الجداريات وتلميعها ودهانها بما يتناسب مع الهوية البصرية للمدينة، بالإضافة إلى تقليم الأشجار، وزراعة عدد كبير من الأشجار والزهور الملونة والنباتات، لإضفاء طابع جمالي مميز على مختلف المناطق.

 

تطبيق غرامات صارمة بحق المخالفين

 

وشدد المحافظ على تطبيق غرامات صارمة بحق المخالفين، سواء من يُلقون القمامة في غير الأماكن المخصصة لها، أو من يشغلون الأرصفة والطرقات بشكل غير قانوني، مشيرًا إلى أن أعمال النظافة ستخضع لمتابعة دورية من خلال تقارير يومية تُرفع إليه شخصيًا.

واختُتم الاجتماع بتوجيهات من محافظ قنا بضرورة دهان الأرصفة وترميم الأجزاء المتهالكة منها، بما يضمن سلامة المواطنين ويحسّن من المظهر العام للمدينة.

كما أكد المحافظ أن هذه التوجيهات لن تقتصر على مدينة قنا فحسب، بل سيتم تعميمها على جميع مراكز ومدن المحافظة، لضمان تحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة والتجميل والخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة بالكامل.

 تأتي هذه  الجهود في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

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الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا تطوير كورنيش النيل قنا كورنيش النيل محافظ قنا مدينة قنا

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