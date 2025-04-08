الأعلى للإعلام: استمرار العمل بالمواعيد التي أُقرت بشأن المباريات الدولية والأفريقية

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على استمرار العمل بالضوابط التي سبق وأن أقرها في شهر رمضان بشأن المباريات الدولية والأفريقية، والتي جاء فيها:

١- يسمح للقنوات الرياضية والقنوات العامة بمد البث المباشر للبرامج الرياضية في الأيام التي تقام فيها المباريات الدولية والأفريقية التي يشارك فيها المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والأندية المصرية، وذلك على النحو التالي:

أ- في الأيام التي تبدأ فيها المباريات الساعة ٩:٠٠ مساء يستمر البث المباشر حتى السـاعة ١٢:٣٠ صباحًا.

ب- في الأيام التي تبدأ فيها المباريات الساعة ٩:٣٠ مساء يستمر البث المباشر حتى السـاعة..: ١ صباحًا.

٢- بقاء جميع القواعد المنظمة التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبدأ تطبيقها مع بداية هذا العام فيما يخص زمن البرامج الرياضية أو مدة التحليل الفني قبل وبعد المباريات أو الفقرة التحكيمية دون أي تعديل أو استثناء.

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