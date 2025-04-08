الثلاثاء 08 أبريل 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يتابع خطة رفع كفاءة وتطوير المجازر

اجتماع بمحافظة الدقهلية،
اجتماع بمحافظة الدقهلية، فيتو

 تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال خطة رفع كفاءة وتطوير المجازر على مستوى المحافظة، في إطار خطة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وأكد أن الدولة تسعى بكل السبل لرفع كفاءة المجازر وتوفير أدوات الرقابة على اللحوم لتتم تحت إشراف الجهات المختصة لضمان طعام آمن وصحي.

وفي هذا السياق وتنفيذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عقد اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماعا لمناقشة آليات المتابعة المالية والإدارية لمشروعات المجازر تحت التطوير في مدن طلخا ودكرنس والسنبلاوين، وذلك لتوفير لحوم صحية خالية من المسببات المرضية، ومتابعة آخر تطورات عملية طرح مجزر المنصورة الجديد بميت الكرما للاستغلال من قبل القطاع الخاص بطريق حق الانتفاع.

 

جاء ذلك بحضور المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والدكتورة إيمان سماحة مدير إدارة الإنتاج الحيواني والداجني بديوان عام المحافظة، والأستاذ إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، والأستاذ هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس، والدكتورة حنان أبو العطا مدير عام المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور سامح الدسوقي مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري، ومدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الطب البيطري، ونائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

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