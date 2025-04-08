الثلاثاء 08 أبريل 2025
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محافظات

موظفات صحة قنا: الحر شديد وأطفالنا لا يتحملون الانتظار حتى الثالثة (فيديو)

قنا
قنا

 طالب عدد من الموظفات بمديرية الصحة بمحافظة قنا، بضرورة تطببق روح القانون رفقا بابنائهم الصغار، ومراعاة لارتفاع درجات الحرارة في محافظات الصعيد.

ارتفاع درجات الحرارة بقنا

وأكد عدد منهن  ضرورة مراعاة ظروف نساء الصعيد في تطبيق لائحة الانصراف في الثالثة عصرا وعودة العمل بموافقة المحافظين السابقين والانصراف فى الواحدة والنصف.

وقالت احدي الموظفات إن أبناءها صغارا ويصعب ان يصلوا للمنزل بمفردهم، وطالبت بأن تكون هناك رحمةمشيرة إلى أن ٩٠٪من العاملين بالمديرية سيدات، وسوء المعاملة هذه سوف تجعلهم يتركن العمل الذي سيمثل ضغطا لهن.

جاء ذلك خلال مطالبات موظفات مديرية الصحة بقنا برفضهن مواعيد الانصراف التى أقرت بالمديرية وهي الساعة الثالثة عصرا ،خاصة أن المحافظة مصنفة ضمن المحافظات الأكثر في ارتفاع درجات الحرارة.

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