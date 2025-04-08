الثلاثاء 08 أبريل 2025
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حوادث

سقوط غامض من الطابق الخامس بالمقطم، مصرع أربعيني في لحظة صادمة

جثة، فيتو
جثة، فيتو

لقي شخص في العقد الرابع من عمره مصرعه، إثر سقوطه من شرفة شقته بالطابق الخامس في أحد العقارات بمنطقة المقطم، وسط حالة من الذهول بين سكان المنطقة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بتلقيها بلاغا من الأهالى بسقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين العثور على جثة رجل أربعيني ملقاة في الشارع، وقد فارق الحياة فور ارتطامه بالأرض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفي كان يقف في شرفة منزله قبل أن يختل توازنه بشكل مفاجئ ويسقط من ارتفاع شاهق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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