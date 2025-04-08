غرق طالب في نهر النيل بقنا

لقى طالب مصرعه، اليوم الثلاثاء، غرقًا خلال الاستحمام في مياه نهر النيل هربًا من ارتفاع درجة الحرارة في قرية القلمينا، مركز الوقف، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بمصرع طالب إعدادي غرقًا داخل مياه نهر النيل في قرية القلمينا التابعة لدائرة المركز،وجاري انتشال جثمانه من قبل قوات الإنقاذ النهري.

وبعد الفحص تبين مصرع م.ع، يبلغ من العمر 15 عامًا غرقًا خلال الاستحمام في نهر النيل داخل قرية القلمينا مركز الوقف، جاري انتشال الجثة من المياه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.