الثلاثاء 08 أبريل 2025
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غرق طالب في نهر النيل بقنا

غرق قنا،فيتو
غرق قنا،فيتو

 لقى طالب مصرعه، اليوم الثلاثاء، غرقًا خلال الاستحمام في مياه نهر النيل هربًا من ارتفاع درجة الحرارة في قرية القلمينا، مركز الوقف، شمال محافظة قنا.

 

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بمصرع طالب إعدادي غرقًا داخل مياه نهر النيل في قرية القلمينا التابعة لدائرة المركز،وجاري انتشال جثمانه من قبل قوات الإنقاذ النهري.

وبعد الفحص تبين مصرع م.ع، يبلغ من العمر 15 عامًا غرقًا خلال الاستحمام في نهر النيل داخل قرية القلمينا مركز الوقف، جاري انتشال الجثة من المياه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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