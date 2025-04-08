الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رياضة

لجنة التخطيط بالزمالك تدرس عقد جلسة عاجلة مع زيزو

زيزو
زيزو

تدرس لجنة التخطيط بنادي الزمالك عقد جلسة عاجلة مع أحمد مصطفى “زيزو” نجم الفريق، قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، لحسم ملف تجديد عقده بشكل نهائي، دون الانتظار لما بعد مواجهة سيتيليتنبوش الجنوب إفريقي، المقررة غدًا الأربعاء في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

يأتي هذا التحرك من اللجنة في ظل رغبتها في إنهاء الجدل الدائر حول مستقبل اللاعب، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي أثارها زيزو، والتي عبّر فيها عن استيائه من طريقة التعامل معه ومع والده، بجانب حالة الجدل التي أثيرت حول مفاوضاته مع أندية أخرى.

وتسعى إدارة الزمالك لحسم الأمور سريعًا من خلال جلسة مصارحة، يتم فيها توضيح الموقف للطرفين، والعمل على تقريب وجهات النظر، وسط تمسك الجهاز الفني ببقاء اللاعب لما يمثله من قيمة فنية كبيرة داخل الفريق.

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