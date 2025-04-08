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زيزو في بيان علي صفحته الرسميه يكشف وجهته القادمه وموقفه مع الزمالك

زيزو
زيزو

أصدر أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بيانا لتوضيح موقفه مع النادي عبر حسابه الشخصي.

وكان أحمد مصطفى “زيزو” نجم الزمالك، فتح قلبه وتحدث بصراحة عن أزمته الأخيرة مع إدارة القلعة البيضاء، في تصريحات خاصة مع الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”، مؤكدًا شعوره بالإحباط الشديد من طريقة التعامل معه، ومشيرًا إلى أن والده تعرض لهجوم غير مبرر عبر مواقع التواصل.

وقال زيزو: “أنا في غاية الإحباط مما حدث خلال الشهور الماضية، لا أصدق أن هذه هي المعاملة التي يتلقاها لاعب لم يقصر أبدًا في حق النادي، والدي تعرض لكل أنواع الهجوم على السوشيال ميديا بتحريض من بعض الأشخاص داخل الإدارة، مع أنه راجل محترم وليس أقل من أي مسؤول.”

وأضاف: “والدي هو من جدد عقدي مرتين مع الزمالك دون أن يتقاضى أي مقابل، وهو في الأصل وكيلي ومن حقه أن يحصل على عمولته، كان يمكنني التعاقد مع وكيل آخر يدفع له النادي وأعطي الأموال لوالدي، لكنني لا ألجأ لهذه الأساليب. المشكلة الحقيقية هي السمسرة في صفقات أخرى.”

وتابع: “بعد كل جلسة تفاوض كنت أجد تفاصيلها منشورة على السوشيال ميديا، الفارق أن مرتضى منصور عندما قرر تجديد عقدي أرسل سيارة إلى المنيا ليأتي بوالدي، وقتها قلت لوالدي: سأوقّع على الرقم الذي يحدده النادي، لأن هناك تقدير في التعامل.”

واستطرد: “أنا اللاعب الوحيد في الزمالك الذي تعرض للسباب من الجمهور أربع مرات متتالية، وكل هذا بسبب الإدارة. وصلت إلى مرحلة أن الجمهور كان ينتظر انتهاء مباراة بتروجت ليهتف ضدي قائلًا: ‘روح يا زيزو’!”

وأكد: “الجمهور كان الشيء الجميل الوحيد الذي أعيشه في الزمالك، حتى هذه العلاقة الجميلة أفسدوها، لست مشكلتي المال، مشكلتي هي التقدير، لست أعلى لاعب أجرًا في الزمالك، سواء من المصريين أو الأجانب، ولا أقلل من أحد، ولا أنظر إلى ما يتقاضاه غيري.”

واختتم تصريحاته قائلًا: “مرّ عليّ سبعة مجالس إدارات في الزمالك، ولم أتمارض يومًا، ولم أتغيب عن تدريب، ولم أختلق الأعذار،  حتى عندما خرج هشام نصر نائب الرئيس وقال إنني طلبت أكثر من 60 مليون جنيه، والله لم نتحدث في أرقام. وقتها كان الزمالك يفاوض نادي نيوم السعودي.”

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