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رياضة

عواد عن منافسة محمد صبحي: في مصلحة الزمالك

محمد عواد
محمد عواد

أكد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي المقرر لها غدًا الأربعاء في إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وأضاف عواد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "الزمالك استعد بشكل جيد للمباراة، ونواجه فريق منظم ويقدم كرة جماعية، ومباراة الغد صعبة والجميع يركز من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي".
وتابع:" مباراة الغد مهمة، ومطالبون بالتسجيل وعدم استقبال أهداف، والجميع يركز لتحقيق نتيجة إيجابية في ظل تواجد جماهير الزمالك في لقاء الغد لتحفيز الفريق".
وواصل عواد تصريحاته قائلًا: "عدم استقبال أهداف في مباراة الذهاب أمر جيد، والفريق مطالب بالتركيز في مباراة الغد، واللاعبون لديهم خبرات كبيرة تساعدهم في التعامل مع اللقاء بشكل جيد لتحقيق الهدف المطلوب والتأهل لنصف النهائي".
وأردف:" المنافسة مع محمد صبحي في حراسة المرمى أمر جيد وفي مصلحة الفريق، وعلى من يشارك أن يقدم أفضل ما لديه من أجل مصلحة الزمالك".
وأكمل:" الزمالك يسعى للفوز في أي بطولة يشارك فيها، وهدفنا التتويج بلقب الكونفدرالية للموسم الثاني على التوالي، والموسم الحالي شهد إضافة بعض اللاعبين للفريق لم يتواجدون في النسخة السابقة مثل  عبد الله السعيد وهو إضافة كبيرة للفريق وعامل مساعد للزمالك".
واختتم  عواد قائلًا: "جمهور الزمالك هو اللاعب رقم واحد، ومباريات الفريق في ستاد القاهرة بجماهير تختلف عن باقي المباريات التي نخوضها بدون جماهير".
ويستعد الزمالك لمواجهة سيليتنبوش الجنوب أفريقي غدًا الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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