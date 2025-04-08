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تمريض المنصورة ضمن المراكز الثلاثة الأولى بين الكليات المصرية

تمريض المنصورة، فيتو
تمريض المنصورة، فيتو

احتلت كلية التمريض بجامعة المنصورة مركزًا ضمن المراكز الثلاثة الأولى على مستوى كليات التمريض الثماني والعشرين المشارِكة في اختبارات مزاولة مهنة التمريض لعام 2024، وذلك بعد اجتياز الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة المهنة، الذي أجراه المجلس الصحي المصري لأول مرة لخريجي كليات التمريض.

إعداد خريجين مؤهلين وفقًا لأحدث المعايير العلمية والمهنية

 

وهنّأ  الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، كلية التمريض على هذا الإنجاز المشرّف، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس جودة العملية التعليمية والتدريبية بالكلية، وكذلك حِرصها على تنفيذ رسالة الجامعة في إعداد خريجين مؤهلين وفقًا لأحدث المعايير العلمية والمهنية.

الالتزام بمعايير التميز الأكاديمي والتدريب العملي

من جانبها، أعربت  الدكتورة عبير زكريا، عميدة كلية التمريض، عن فخرها واعتزازها بأداء طلاب الكلية، مشيرةً إلى أن هذا التفوق يُعَدّ تتويجًا للجهود المبذولة في الالتزام بمعايير التميز الأكاديمي والتدريب العملي المستمر، مما يعزز مكانة الكلية بين نظيراتها على مستوى الجمهورية.

يُشار إلى أن امتحانات مزاولة المهنة، التي يُجريها المجلس الصحي المصري تنفيذًا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن إنشاء المجلس، ووفقًا للمادة رقم (3) منه، تشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، اجتيازَ الطالب بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، وتهدف هذه الاختبارات إلى التأكد من تأهيل خريجي كليات القطاع الطبي، وضمان كفاءتهم لممارسة المهنة، والتأكد من حصولهم على التدريب المناسب قبل منح الترخيص، ويكون الترخيص الممنوح لمزاولة المهنة صالحًا لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

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