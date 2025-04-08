الثلاثاء 08 أبريل 2025
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خارج الحدود

رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية يزور مصر

رئيس وزراء ولاية
رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة، فيتو

يجري رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية،  ميشائيل كريتشمر، زيارة إلى القاهرة من أجل تعزيز التعاون في مجال توفير القوة العاملة الماهرة ومجال التعليم.

 

الوفد المصاحب لرئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة

وأفاد بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة اليوم بأن كريتشمر سيصطحب معه وفدا يضم وزيرة الدولة بوزارة العلوم والثقافة والسياحة بولاية ساكسونيا الحرة  هايكي جراسمان  بالإضافة إلى وفد من رجال الاقتصاد والعلوم.
كما سيقوم رئيس الوزراء بإلقاء كلمة في حفل افتتاح جامعة ساكسونيا مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (SEU) وهي جامعة خاصة متخصصة في التعليم المبني على التدريب العملي مما يتيح للطلبة الفرصة للربط بين المعرفة النظرية والخبرة العملية.

 

 سوق العمل الألماني

 الجدير بالذكر أن جامعة SEU تقدم العديد من البرامج من ضمنها علوم التمريض والصحة العامة والخدمات اللوجستية والميكاترونيك وأمن الحوسبة وهي مجالات مطلوبة جدا في سوق العمل الألماني.

 

كسب القوة العاملة الماهرة 

وأشار البيان أن موضوع كسب القوة العاملة الماهرة سيكون من الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال زيارة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج مضيفا انه من ضمن برنامج الزيارة إجراء لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين حيث سيلتقي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكذلك مع  وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي.

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