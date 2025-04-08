الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رياضة

ماذا قال بيسيرو عن زيزو في المؤتمر الصحفي لمباراة ستيلينبوش؟

بيسيرو
بيسيرو

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة الإياب أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي المقرر لها غدًا في بطولة كأس الكونفدرالية ستكون صعبة.
وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "سنواجه فريقا منظما، ونثق في أنفسنا وجاهزون للمباراة، والفريق استعد بجدية من أجل تحقيق الفوز، ونسعى لحسم التأهل للدور نصف النهائي".
وتابع: "هناك من يحاول تشتيت الزمالك قبل المباراة، والأجواء جيدة في الفريق وجميع اللاعبين سعداء، ومحاولات تشتيت الفريق لن تفلح".


وتابع بيسيرو قائلًا:" عندما أجد بعض الأمور السلبية أحاول العمل على تحسينها باستمرار في التدريبات سواء في الجزء الدفاعي أو الهجومي، والزمالك قدم مباراة جيدة من الناحية الدفاعية في المباراة السابقة وفي مباراة الذهاب أمام ستيلينبوش، ولكن الفريق لم يكن على المستوى الهجومي المطلوب، ونقوم بتقييم أداء الفريق وشرح السلبيات للاعبين لتحسين الأداء والحفاظ على الشكل التنظيمي للفريق".
وتحث بيسيرو عن أحمد مصطفى زيزو، قائلا: "زيزو أحد أفضل اللاعبين في مصر حاليًاَ وهو لاعب بالزمالك وسعيد به جدًا وبما يقدمه مع الفريق".
واختتم المدير الفني للزمالك:" فريق ستيلينبوش يجيد التحولات الهجومية والضربات الثابتة، والمنافس فريق جيد ومنظم".
ويستعد الزمالك لمواجهة سيليتنبوش الجنوب أفريقي غدًا الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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