محافظ الدقهلية يتفقد النظافة والانضباط بشوارع وميادين مدينة ميت غمر (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم، شوارع مدينة ميت غمر حيث قام بجولة تفقدية بعدد من شوارع وميادين المدينة لمتابعة الحالة العامة للنظافة، والإشغالات، والانضباط، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الدقهلية في جولة ميدانية بشوارع وميادين مدينة ميت غمر

وخلال الجولة، وجه المحافظ بمتابعة واستمرار رفع تراكمات القمامة حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وكذلك الحرص الدائم على إزالة الإشغالات التي تعيق حركة السير والمارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على أهمية الارتقاء بمستوى النظافة العامة وإزالة كافة المعوقات بالشوارع.

تحقيق الانضباط ورفع كفاءة الشوارع والميادين

وأكد اللواء طارق مرزوق خلال الجولة على ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمركز والمدينة من خلال رئاسة المجلس باشراف ومتابعة اللواء انور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر ونواب رئيس المركز للعمل علي تحقيق الانضباط، ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وتكثيف الحملات اليومية للنظافة ورفع الإشغالات، بما يعكس الوجه الحضاري للمدينة.

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