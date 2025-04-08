16 سنة ساكنة بالإيجار، محافظ المنيا يمنح سيدة شقة والأخيرة تنهار من البكاء فرحًا

شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا موقفًا إنسانيًا مؤثرًا، إذ طلبت سيدة من المحافظ مساعدتها في الحصول على شقة، فاستجاب على الفور لطلبها، وذلك في إطار جولته بمجمع الخدمات بقرية آبا البلد في مركز مغاغة، شمال محافظة المنيا.

وقالت السيدة، وهي تعبر عن حاجتها: "لقد قضيت 16 عامًا في الإيجار، وأدفع 700 جنيه شهريًا، وأحتاج إلى شقة خاصة بي"، ليبادر محافظ المنيا بالرد: "خلاص ليكي شقة ".

وبعد ذلك، وجه المحافظ رئيس مدينة مغاغة بضرورة منحها الشقة، حيث وافق الأخير على الفور وأكد أنه سيتم توقيع عقد الشقة في نفس اليوم.

وعبرت السيدة عن شكرها للمحافظ ولرئيس الجمهورية، قائلة: "ربنا ينصرك ويكفيك شر المرض، ويخليك لنا يا ريس".

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