الثلاثاء 08 أبريل 2025
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اقتصاد

بالارقام.. تعرف على حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،فيتو

أعد  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنفوجراف عن “العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا ”  والذي سوف نستعرض أهم مؤشراته كالتالى:

 

 

 

حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2024 

حجم  الصادرات المصرية إلى فرنسا  مليار  دولار خلال عام 2024 

 حجم الواردات المصرية من فرنسا  1.8 مليار دولار خلال عام 2024 

 

 

 

قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 483.8 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024

 

قيمة الاستثمارات المصرية في فرنسا 238.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 

قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 71.1 مليون دولار خلال العام المالي      2023 /2024

 قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 14.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024

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“العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا ” مصر وفرنسا ” قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر

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