بالارقام.. تعرف على حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا

أعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنفوجراف عن “العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا ” والذي سوف نستعرض أهم مؤشراته كالتالى:

حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2024

حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024

حجم الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024

قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 483.8 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024

قيمة الاستثمارات المصرية في فرنسا 238.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024

قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 71.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024

قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 14.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024

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