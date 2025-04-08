حساب القلعة الحمراء يحذف صورة لـ زيزو بعد نشرها ويثير تساؤلات الجماهير

أثار حساب تابع لشركة الكرة بالنادي الأهلي جدلًا واسعًا بعد منشور مفاجئ، عن اقتراب أحمد مصطفى "زيزو" نجم نادي الزمالك، من ارتداء القميص الأحمر.

المنشور الذي صدر عن حساب "القلعة الحمراء" المختص بأخبار استاد الأهلي وشركة الكرة، جاء بتعليق: "زيزو أسطورة أهلاوية"، مرفقًا بصورة لزيزو، لكن المفاجأة كانت أن الصورة تعود لعبد العزيز عبد الشافي، نجم الأهلي التاريخي.

وقام حساب الشركة بحذف الصورة مما أثار تساؤلات الجماهير عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وتواجد أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك اليوم داخل سفارة أمريكا بالقاهرة من أجل إنهاء إجراءات تأشيرة أمريكا لمرافقة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي (ناديه المنتظر) إلى كأس العالم للأندية.

وجاء ظهور زيزو بناء على طلب مسئولي الأهلي بشأن إنهاء الإجراءات والانترفيو داخل السفارة من أجل استخراج التأشيرة.

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