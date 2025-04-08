حريق يلتهم مقطورة بضائع بسوهاج (صور)

شهدت مدينة جرجا بمحافظة سوهاج، منذ قليل، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق هائل في مقطورة محملة كمية من البضائع تابعة للشركة شحن كانت متوقفة بجانب الطريق بشارع عبدالله النديم بمنطقة قطاع الجنوب بجرجا وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق واخماده.

كانت الأجهزة الامنية بسوهاج تلقى بلاغا من قسم شرطة جرجا يفيد بنشوب حريق فى مقطورة سيارة محملة بعض البضائع كانت متوقفة بشارع عبدالله النديم بمنطقة قطاع الجنوب بمدينة جرجا وتم الدفع بــ 4 سيارات أطفاء للسيطرة على الحريق ويجري حاليًا إتمام عملية الإطفاء حتي الان وسنوافيكم بالتفاصيل

وجاري تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتولى التحقيق.

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