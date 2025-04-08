الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حريق يلتهم مقطورة بضائع بسوهاج (صور)

جانب من الحريق
جانب من الحريق

شهدت مدينة جرجا بمحافظة سوهاج، منذ قليل، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق هائل في مقطورة محملة كمية من البضائع تابعة للشركة شحن كانت متوقفة بجانب الطريق بشارع عبدالله النديم بمنطقة قطاع الجنوب بجرجا وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق واخماده. 

 

كانت الأجهزة الامنية بسوهاج تلقى بلاغا من قسم شرطة جرجا يفيد بنشوب حريق فى مقطورة سيارة محملة بعض البضائع كانت متوقفة بشارع عبدالله النديم بمنطقة قطاع الجنوب بمدينة جرجا وتم الدفع بــ 4 سيارات أطفاء للسيطرة على الحريق ويجري حاليًا إتمام عملية الإطفاء حتي الان وسنوافيكم بالتفاصيل 

وجاري تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتولى التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بسوهاج اندلاع حريق محافظة سوهاج سيارات اطفاء اليوم الثلاثاء حريق فى مقطورة

مواد متعلقة

صوت الانفجارات هز المدينة، حريق هائل فى مصنع فوم بسوهاج الجديدة (فيديو)

وكيل أوقاف سوهاج يجتمع بمديري الإدارات للتوعية بمخاطر رشق المواصلات بالحجارة

سكرتير عام سوهاج يعقد اجتماعًا باللجنة العليا للتصالح على مخالفات البناء

محافظ سوهاج في زيارة للمناطق الأثرية بأتريبس والهجارسة

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير المرسى السياحي بالكورنيش الغربي

محافظ سوهاج وأعضاء مجلس النواب يقدمون العزاء لأسرة النائبة رقية الهلالي

العثور على جثة مغربي الجنسية داخل شقة سكنية بسوهاج

بسبب مخالفات، محافظ سوهاج يقيل رئيس الوحدة المحلية لقرية الزوك الغربية

الأكثر قراءة

زيزو في بيان علي صفحته الرسميه يكشف وجهته القادمه وموقفه مع الزمالك

زغلول صيام يكشف سر تواجد زيزو في سفارة أمريكا.. ورسالة اللاعب للرئيس الأمريكي.. ومش لازم كل حاجة أهلي وزمالك!!!

تصالح حسام حسن وزوجته أمام جهات التحقيق في الإسكندرية

أول تعليق من مسئول مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل بشأن وفاة رئيس إدارة الباجور التعليمية

زيزو: لست باحثًا عن المال ومشكلتي التقدير وأرفض الإساءة لوالدي

الكاتب رفعت فياض يكشف الحقيقة الكاملة لواقعة وزير التعليم ومدير إدارة الباجور: الراحل مريض بالقلب.. والوفاة ليست لها علاقة بزيارة الوزير للمدارس.. ويهاجم اللاهثين وراء الترند

مصدر بالأهلي: تم حسم ملف زيزو وانتظروا تقديمًا تاريخيًّا للاعب

كلنا معاك ياريس، المصريون يرفعون لافتات رفض تهجير الفلسطينيين خلال زيارة ماكرون للعريش

منوعات

المزيد

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

الأمير هاري يطعن على قرار رفع حراسته الأمنية في بريطانيا

الكيلو بـ 150 جنيها، أزمة ارتفاع أسعار الليمون البلدي تضرب الأسواق (فيديو)

تراجع سعر الخضراوات في سوق مصر القديمة، وهذه أبرز الأسعار

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء، الكيلو بـ 32 جنيها بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أهم 10 سلع صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2024 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

«وما جعلناهم جسدا»، الشعراوي يوضح تأكيد الله على بشرية الأنبياء (فيديو)

حكم الجمع بين صيام الأيام البيض والست من شوال

تفسير رؤية المستشفى في المنام وعلاقتها بالشفاء من الامراض

المزيد
الجريدة الرسمية